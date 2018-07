"El PP celebra las encuestas y nosotros celebraremos los resultados electorales"

El vicesecretario del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que mientras "el PP está celebrando las encuestas", los socialistas "celebrarán los resultados electorales" del 22 de mayo.

En un mitin en la localidad lucense de Foz, donde estuvo arropado por unos 500 militantes y simpatizantes socialistas, Blanco ha asegurado que el PSOE dará la batalla "hasta el último aliento" para ganar el 22-M.

"No hay más batalla pérdida que aquella que no se da y nosotros vamos a dar la batalla en estas elecciones, por un país que siga progresando. Vamos a dar la batalla por los derechos de la gente, por el bienestar de la gente, por la igualdad de oportunidades. Y la vamos a ganar el 22 de mayo", ha arengado.

Además ha proclamado que el PSOE no tiene "nada de lo que avergonzarse" porque está haciendo "un esfuerzo sobrehumano" por España.

"Y si algo fuimos capaces de demostrar en los momentos más duros de la crisis es que nadie sabe impulsar las políticas sociales como nosotros cuando las cosas vienen bien dadas y que nadie como nosotros somos capaces de defender las políticas sociales cuando las cosas van mal dadas", ha defendido.

Frente a ello, se ha mostrado convencido de que "la derecha no piensa en resolver los problemas" del país, sino que lo que pretende es ganar las elecciones "a costa de estos problemas". Por eso, ha augurado que "pasará a la historia por la indignidad de querer aprovechar el sufrimiento de la gente para alcanzar el poder".

El ministro de Fomento ha incidido en que la recuperación se logra "con austeridad, esfuerzo, reformas y equilibrando las cuentas públicas para no gastar más en deuda, que, por ejemplo, en educación o becas" y ha augurado que el PSOE "volverá a ganar las elecciones".

"Que no tenga prisa"

"El Partido Popular está celebrando las encuestas y nosotros vamos a celebrar los resultados electorales", ha continuado José Blanco, convencido de que el PP no quiere que se hable de lo que "importa" a los ciudadanos, es decir, "ni de educación, ni de bienestar, ni de política social, ni de lo que hacen unos y otros por activar el empleo".

Al hilo de esta afirmación, ha recomendado a Rajoy que "no tenga ansiedad por llegar a La Moncloa. "Ya le llegará el tiempo para debatir y confrontar ideas, si es que de aquí a las elecciones generales pone alguna idea encima de la mesa para poder discutir de ellas", ha ratificado, para concluir que ya tocará "hablar de la agenda oculta" del líder del PP, "de mirarle a los ojos en un debate electoral para que diga cuáles son sus propuestas y que hay más política que decir que no a Zapatero".

"Tendrá la oportunidad de enseñar sus cartas si es que tiene alguna carta que enseñar de aquí a las elecciones", ha garantizado, antes de advertirle de que tendrá que "exponer" su programa ante los ciudadanos "si quiere que le manden al cielo y no al infierno".

Rajoy y Cascos

El vicesecretario general socialista ha hecho alusión a la declaración efectuada ayer por Mariano Rajoy en Gijón, donde criticó a Alvarez Cascos.

A este respecto, Blanco ha declarado que "Mariano Rajoy dijo ayer que Asturias no podía dar marcha atrás en referencia a Cascos y yo no puedo estar más de acuerdo con Rajoy. Pero Rajoy debe saber que Cascos y Rajoy son de la misma quinta. Son de la quinta de Aznar; y si en algo estoy de acuerdo es que España no puede dar marcha atrás para que haya menos igualdad, menos bienestar, menos derechos", ha concluido.