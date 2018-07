Rajoy cree que el mensaje del PP "ha calado más hondo" y Sánchez llama a la izquierda a unirse

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado convencido de que el mensaje del PP en esta campaña, con sus ideas, valores y propuestas, ha "calado mucho más hondo" que las "ocurrencias" e "improvisaciones" de otras fuerzas políticas. "Hemos logrado transmitir a todos el mensaje de la recuperación y el mensaje de la estabilidad necesaria en España", ha dicho Rajoy en su penúltimo mitin de campaña, que ha celebrado en Guadalajara junto a la presidenta castellanomanchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en pedir a los electores que en los comicios del domingo no experimenten y les ha advertido de que cuando se vota al PP se sabe qué se vota al PP, y "cuando se vota a otro se puede estar votando al PSOE sin que uno se entere".

"No vamos a engañar a nadie, no ponemos precio al voto ni lo sacamos a subasta. Queremos gobernar y no ser bisagra de nada. Somos un partido grande, serio y estamos para pocas bromas cuando de los intereses de España se trata", ha proclamado. En esa línea, ha recalcado que el PP "no es un partido de sube y baja, un partido de ocasión, una muleta de nadie, ni una fiebre pasajera", como tampoco es "el producto de una tertulia" ni ha nacido en un plató de televisión.

Frente a ello, ha explicado que el PP es el resultado del esfuerzo de muchos militantes que han querido defender sus ideas y sus principios" y es garantía de estabilidad y unidad, "el acicate del progreso y el crecimiento y el mejor reflejo de la sociedad española". "Y quien crea en la libertad, en la soberanía nacional, en los valores de la Transición y de la Constitución aquí tiene su casa", ha explicado, al tiempo que ha garantizado a sus militantes y simpatizantes presentes en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara que el PP volverá a ganar las elecciones el próximo domingo porque es el partido de la mayoría de españoles.

Sánchez llama a un voto unido de la izquierda para el PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al electorado de izquierda, en especial a los jóvenes y a los que han dejado de votar a su partido, que "no es hora de dividirse, ni diluirse", sino de "unirse" en torno al proyecto de cambio que representan los socialistas.

Sánchez ha transmitido este mensaje en el mitin de cierre de campaña celebrado en el Parque de Berlín de Madrid junto con los candidatos a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y a la alcaldía de la capital, Antonio Miguel Carmona.

"Quiero dirigirme a los jóvenes que vais a votar por primera vez, a los que nos votasteis en un pasado y os sentís lejanos al PSOE, y a los ciudadanos que no os resignáis y queréis cambiar las cosas. No es hora de dividirnos y diluirnos, sino de unirnos en torno al partido del cambio que es el PSOE", ha solicitado. Sánchez ha hecho gala que el PSOE es un partido "renovado, comprometido, limpio, en pie" y empeñado en defender a los trabajadores y los servicios públicos.