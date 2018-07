Rajoy afirma que el "todos contra el PP" sería "letal" para España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado de que sería "letal" para el futuro de España que tras el 24 de mayo se sucediesen las coaliciones de "todos contra el PP". En el mitin de Sevilla, Rajoy ha señalado que el PP es un partido "para gobernar" y no tiene "vocación de bisagra". Y ha advertido de que "cuando se vota al PP no es para que gobierne el PSOE, pero el voto a otras fuerzas políticas puede ser un voto que al final se utilice para que gobierne el Partido Socialista".

No obstante, gran parte de su intervención ha girado en torno a Andalucía. Rajoy, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, "que se pongan de acuerdo" y telefoneen al líder del PP-A, Juanma Moreno, para decirle si pretenden o no dialogar con su formación. Ha pedido que aclaren si la afirmación de que el PSOE "pactaría con todos salvo con el PP y Bildu" significa "que no quieren ningún entendimiento de futuro" en la comunidad.

Rajoy, que considera "una ofensa gratuita" esa afirmación de los socialistas, ha dicho que no sabe "qué querrá en Andalucía el PSOE", pero considera que Sánchez y Díaz deberían ponerse "de acuerdo" y, cuando lo hagan, "que se lo cuenten a Juanma Moreno". El líder del PP ha opinado que si en Andalucía hubiera "un gobierno sensato, razonable, que priorizara y se dedicara a tirar del carro", la comunidad daría "un colosal salto hacia adelante", como cree que ha ocurrido en Sevilla desde que Zoido accedió a la Alcaldía en 2011 tras varias legislaturas de gobiernos socialistas.

Ha pedido a quienes dieron su apoyo a Zoido hace cuatro años que se unan y vuelvan a hacerlo porque "deben sumar, ahora no tocan las divisiones, ahora lo que toca es continuar una labor excelente". Ha indicado que Zoido "ha sido, es y será, porque ganará las elecciones, un extraordinario alcalde de una extraordinaria ciudad", lo que ha argumentado en que "ha saneado las cuentas públicas", que es algo que ha contribuido a darle "credibilidad" a España y ha provocado "que sea el país de la Unión Europea que más crece".

Además, ha resaltado que Zoido ha hecho "una extraordinaria gestión en beneficio de aquellas personas que tenían dificultad", lo que "la avala para poder presentarse a pecho descubierto y decir: he cumplido, quiero seguir haciéndolo y os pido que me volváis a respaldar y apoyar". En ese sentido, ha asegurado que tanto Zoido, como todos los candidatos del PP en la provincia, en Andalucía y España, cuentan con el "aval" del partido en las próximas elecciones del 24 de mayo.