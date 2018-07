Ciudadanos insiste en convocar primarias como condición para negociar con PP y PSOE

El comité de pactos postelectorales de la formación que lidera Albert Rivera se ha reunido en Barcelona para fijar los "criterios" generales que deben presidir cualquier negociación, para concretar las "condiciones previas" antes del inicio de cualquier diálogo tras el 24M, así como las medidas concretas que deben negociarse en base a tres ejes fundamentales: la transparencia y regeneración democrática, la reactivación económica y la cohesión.

Ciudadanos, que todavía no ha recibido ninguna petición formal ni del PP ni del PSOE para el inicio de conversaciones pese a haberse convertido en la llave para la gobernabilidad en varias comunidades autónomas y en muchos municipios, no descarta iniciar negociaciones con ningún partido, con la excepción de aquellos que buscan "dividir la nación" y "dinamitar la convivencia", en alusión a CiU y ERC, de acuerdo con el documento aprobado hoy.

El partido de Rivera pone como "condición previa" para el inicio de conversaciones que los partidos asuman el "compromiso para la regeneración democrática" que defiende Ciudadanos, y que incluye nueve medidas muy concretas, entre ellas, la celebración de primarias para elegir a los candidatos, según se recoge en el documento, y que ha explicado en rueda de prensa el coordinador de este comité, José María Espejo-Saavedra.

Además de la celebración de primarias, Ciudadanos establece entre otras de sus "condiciones previas" el cese de imputados en cargos públicos o de partido, prohibir la condonación de créditos bancarios a partidos y las donaciones por parte de presidentes o consejeros delegados con responsabilidad directa o indirecta en la gestión de contratos con la administración o exigir a los partidos la creación de un órgano interno anticorrupción.

Así, Espejo-Saavedra ha advertido al PP, partido que no es favorable a primarias, que será "complicado que podamos entablar un proceso de negociación" si no asume esta "condición previa" de Ciudadanos, en un momento en el que C's puede ser clave en comunidades como Madrid o Valencia. En el supuesto de que los partidos acepten estas "condiciones previas" recogidas en el "compromiso por la regeneración democrática", Ciudadanos iniciará conversaciones para negociar medidas concretas en cuanto a la regeneración democrática, la reactivación económica y la cohesión social.

Además, según ha explicado el coordinador del comité de pactos postelectorales, Ciudadanos ha determinado en su reunión de hoy una serie de "criterios generales" que deben dirigir las negociaciones, como que no entrarán a formar parte de ningún gobierno autonómico o municipal si no lo presiden. Y también que el voto del partido en las investiduras será 'no' a no ser que las negociaciones y eventuales acuerdos deriven hacia la abstención o el 'sí', que las propuestas de acuerdo deberán ser ratificadas por el Comité Nacional del partido, y que los pactos deberán ser por escritos y estar sujetos a revisión periódica.

En este sentido, Espejo-Saavedra ha insistido en que C's no entregará "cheques en blanco" ni cambiará "apoyos" por "cargos o sillas" en las instituciones: "A partir de ahora, y esto es lo novedoso, se tiene que hacer política y no aritmética parlamentaria, pensando en los intereses generales y no en los de partido", ha concluido.