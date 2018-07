La campaña electoral madrileña se traslada a la Pradera de San Isidro

Faltan siete días de campaña y la tensión electoral aumenta conforme se acerca la cita con las urnas. Si evitamos los matices y nos centramos en el gran titular, las encuentas auguran pocas o ninguna mayoría absoluta y, por tanto, muchas dificultades para la formación de gobiernos estables después del 24 de mayo.

Por ejemplo, en uno de los principales campos de batalla electoral: Madrid. Este viernes es fiesta en la capital y los candidatos han puesto toda la carne en el asador en la famosa pradera de San Isidro.

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado satisfecha por los sondeos publicados, que le auguran el triunfo en el Ayuntamiento y entre 22 y 24 concejales, y que demuestran que tiene "cada vez más respaldo" y "más confianza" de los madrileños.

Aguirre ha asistido a la misa en honor al patrón de Madrid en la Colegiata de San Isidro y después se ha dejado ver en la pradera, donde ha pedido al Santo "que los madrileños estén unidos aunque sea en campaña electoral": "Aunque tengamos que debatir y tengamos diferentes ideas, nunca caigamos en las descalificaciones personales, sino en el debate ideológico".

Por su parte, la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha bailado un chotis, ha comprado rosquillas y ha pedido trabajo al Santo en un paseo marcado por peticiones electorales.

"Me gustan las tontas y las listas. Las rosquillas me gustan todas. Me gustan casi más las listas que tiene azúcar pero rosquillas, me gustan todas", ha explicado Cifuentes, quien se ha parado en un puesto y ha comprado 10 euros de este dulce tradicional, que luego ha compartido con los que le han acompañado.

Cifuentes ha rechazado un baile al candidato socialista a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona, que también ha visitado la pradera de San Isidro. Allí ha criticado a su rival, Esperanza Aguirre, por dar "la espalda" a las instituciones y la llama "candidata anticonstitucional".

Los candiatos de Ciudadanos Ignacio Aguado y Begoña Villacís, por su parte, han celebrado los buenos resultados que les dan las últimas encuestas y han destacado que no tendrán "complejos" a la hora de pactar