Aznar: "Estas no pueden ser las elecciones de los oportunistas"

El presidente de honor del PP, José María Aznar, ha instado a su partido a superar "las tentaciones del desánimo y el desistimiento" y ha invitado a "volver" a quienes se han alejado de este proyecto por motivos y quejas que ha dicho respetar, pero de los que pretende recuperar su confianza.

Ése es el mensaje que Aznar ha querido lanzar desde Zaragoza a los simpatizantes o votantes del partido que pueden estar pensando, ha dicho, "que votando a otros en realidad se vota al PP", y eso no es así. Ante un público que superaba holgadamente el millar de personas, y precedido de gritos de "presidente, presidente", Aznar ha reconocido que "es posible" que algunos de los que antes se sentaban en las primeras filas de los mítines ahora estén "más atrás" y que algunos incluso estén mirando "desde la calle".

Ha mostrado su "respeto" por los motivos de todos, pero ha insistido en pedir "confianza" a quien hoy siente desafección. A esas personas que "quizá no están" se ha dirigido para mostrarles el deseo del PP de que sigan con el partido, porque el PP "los necesita para cambiar, para mejorar, para renunciar a lo que se ha equivocado y no renunciar a lo que ha hecho bien".

Pero si les dice "volved a casa" es "para que piensen bien las cosas y reflexionen". "Pueden creer que votando a otros en realidad se vota al PP, y no es así", ha asegurado Aznar, quien se ha preguntado por las "garantías" que tienen estos electores de que su voto "no vaya a parar a otras manos". Por eso, en una comunidad que presenta a Luisa Fernanda Rudi para volver a ser presidenta, Aznar ha advertido a los ciudadanos de que si quieren que sea la jefa del ejecutivo, "tienen que votarla a ella, y no a otra".

Apelando al sentimiento 'popular' de los presentes, entregados con la figura del que fuera presidente de España durante ocho años, Aznar ha recalcado que hoy ha participado en este acto para pedir el voto para el mejor proyecto político para Aragón y para España.

"Estoy aquí por lo que creo, más allá de que sea cómodo o incómodo", ha asegurado. Como una forma "modesta" de corresponder al trabajo que construyen grandes equipos. Ha agregado que estaba ahí porque puede "recibir la mirada honrada e intachable de la inmensa mayoría de los militantes de este partido, que no tienen nada de lo que avergonzarse".

Estas elecciones, según Aznar, no pueden ser "las de la mentira populista, las de los aprendices de brujo ni las de quienes quieren ruptura". Tampoco pueden ser los comicios "de la desafección, de los oportunistas, de quienes miden sus pasos por un cálculo táctico de sus intereses".

Para el expresidente del gobierno, si se "quita" a quienes representan todo lo anterior, sólo queda el PP, el único partido que puede ocupar hoy "la centralidad" en España. Y eso, ha recalcado, que no está pidiendo "el voto del miedo", sino el de la ambición de un país mejor, de una España "activa, fuerte y solidaria".

"Pido el voto no por lo que hemos hecho, sino por lo que podemos seguir haciendo", ha manifestado Aznar, quien ha alertado también contra "los revolucionarios de salón, contra los vendedores de humo". El PP es el único partido capaz de "salvar el Estado del bienestar", de hacer frente al nacionalismo catalán y de solucionar el paro.

Por eso, "lecciones, las justas", ha reiterado. Todo esto, ha concluido Aznar, es "el nuevo compromiso del PP" para el futuro, un futuro "mejor para España y para Aragón". En el mitin, Aznar ha estado arropado, además de por Rudi, por los tres candidatos a las alcaldías de Zaragoza, Huesca y Teruel, Eloy Suárez, Ana Alós y Manuel Blasco.