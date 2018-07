Aguirre sugiere un gobierno de todos, incluido Ahora Madrid, para la capital

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado este miércoles que son dos las opciones que tiene delante, una de ellas apoyar "un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora (Manuela) Carmena, pero con un programa apoyado por todos en el que las propuestas de constituir soviets en los distritos decaigan".

La otra opción pasa por un gobierno en el que los populares apoyen "al líder del PSOE, el profesor (Antonio Miguel) Carmona, o a la líder de Ciudadanos, Begoña Villacís". "Descarto que me vayan a apoyar a mí porque yo soy la que desenmascara a Podemos y eso no gusta mucho", ha lanzado.

Tampoco descarta que acabe siendo alcaldesa. "El PP ha sido la fuerza más votada y puede ocurrir que cada uno se vote a sí mismo y yo fuera alcaldesa. No lo descarten", le ha dicho a los periodistas.

"Muchos puntos en común con el programa socialista"

Tras reunirse con Villacís, Aguirre ha explicado en un 'canutazo' a las puertas de Génova que ambas han encontrado "muchos puntos en común con el programa socialista", lo que refuerza su propuesta de unión de los tres partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, para desbancar de la Alcaldía a Ahora Madrid.

"Creo que las propuestas del señor Carmona de bajar impuestos, de quitar el afán recaudatorio de las multas, de hacer una oficina antifraude y de favorecer la transparencia son prácticamente las mismas que están en mi programa", ha remachado, para reiterar que los 37 concejales de PP, PSOE y Ciudadanos podrían "apoyar el programa socialista" en la investidura del 13 de junio.

Se trataría de un respaldo de "un programa de centro, de centro izquierda, centro centro y centro derecha" frente a los 20 concejales que "apoyan la candidatura en la que está Podemos".

Confiesa que no ha leído el programa de Podemos

"Seguramente nuestros errores son los que han hecho nacer a Podemos pero no debemos castigar a los madrileños con un gobierno de Podemos", ha lanzado para confesar, a renglón seguido, que no se había leído su programa.

"Pero la señora Villacís, que se lo ha leído, me ha dicho que algunas cosas le producía verdadera preocupación", ha apostillado.

En cuanto a Carmena, Aguirre ha remarcado que ella nunca ha dicho que "no fuera democrática" sino que lo que piensa es que "pertenece a una fuerza política, Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, ya ha dicho que quiere cambiar el sistema democrático occidental por un sistema de lo que él llama democracia bolivariana".