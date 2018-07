Los partidos entran en la recta final de la campaña andaluza con la vista puesta en posibles pactos

En el último tramo de campaña las encuestas coinciden: harán falta pactos para gobernar Andalucía. El PSOE ganaría sin mayoría absoluta, pero Susana Díaz, sigue aferrada a una victoria amplia y suficiente.

Ciudadanos es el mejor situado para llegar a acuerdos de gobierno con el PSOE. Su líder, Abert Rivera, deja claro que no quiere la llave del gobierno, que quiere el mando “No voy a ser comparsa, ni muletilla, ni carguito de nadie. Nosotros gobernaremos si ganamos”.

Juan Manuel Moreno pone el acento en el empleo, aspira a que Andalucía deje de estar a la cabeza de las regiones con, más paro en Europa y confía en recuperar el millón de empleos perdidos. “¿Por qué no vamos a recuperar un millón de puestos de trabajo? Yo no me resigno, frente a otras fuerzas políticas, y estoy convencido de que si los ciudadanos optan por el PP conseguiremos ese objetivo”.

En los últimos cinco días de campaña, todos los líderes de los partidos viajarán a Andalucía. Hoy Alberto Garzón apoya a Antonio Maíllo en Huelva, Rosa Díez a Martín de la Herrán en Málaga Pedro Sánchez acompañará a Susana Díaz en el cierre y Rajoy intervendrá en dos mítines de Juanma Moreno.