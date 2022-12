Díaz ironiza con que Rajoy ha tardado tres años en saber que no necesita pasaporte en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le haya preocupado "muy poco" lo que pasara en Andalucía y ha ironizado sobre lo "mucho que ha tardado" en darse cuenta de que no necesitaba pasaporte para venir a Andalucía.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en un acto electoral en Córdoba, Díaz ha respondido de esta forma al ser preguntada sobre las manifestaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en un mitin en Jerez afirmó: "A mí no me piden, como a otro, el pasaporte; yo estoy siempre invitado, estoy en mi casa y muy a gusto".

"Mucho ha tardado Rajoy en darse cuenta de que no necesitaba pasaporte para venir a Andalucía. Ha tardado tres años en darse cuenta de que no lo necesitaba; no sé si ha sido por dejadez, por desinterés o porque le preocupaba muy poco lo que pasara de Despeñaperros hacia abajo", ha replicado Díaz.

La candidata socialista a la presidencia de la Junta ha reiterado que espera que a partir de ahora "el roce haga el cariño y que por fin se dé cuenta de que también es presidente de los andaluces".

"Espero que toda esta romería de ministros que vamos a tener estos quince días se traduzca en apoyo a los compromisos incumplidos de estos tres años del Gobierno de España a Andalucía", ha añadido. Preguntada sobre la designación de las candidatas del PP Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad de Madrid y la alcaldía de Madrid, respectivamente, Díaz se ha limitado a señalar que cada partido "tiene derecho a elegir como quiera y a quien quiera".

"Confío en que el PSOE recupere la confianza de los ciudadanos allí y así le trasladé mi apoyo, mi cariño y la fuerza al compañero Ángel Gabilondo cuando me llamó, igual que a (Antonio Miguel) Carmona, para que tengan la confianza mayoritaria de lo madrileños y le den un gobierno sensible", ha indicado.