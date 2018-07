Bilbao, Sevilla, Barcelona y Madrid serán los escenarios de 'Origen', la nueva novela de Dan Brown

París acogió ‘El código Da Vinci’, Roma lo hizo con ‘Ángeles y demonios’, Washington albergó ‘El símbolo perdido’ y a Florencia le tocó en ‘Inferno’. Y ahora, en la quinta entrega de la éxitosa saga de Dan Brown es el momento de cuatro ciudades españolas.

Bilbao, Sevilla, Barcelona y Madrid son los escenarios de ‘Origen’, la nueva novela de Dan Brown que saldrá a la venta el 5 de octubre, tal y como ha adelantado Antena 3 Noticias en exclusiva mundial. Si las obras de Brown ya marcan récords en nuestro país (‘El código Da Vinci’ sigue siendo la novela más vendida en España con 8 millones de ejemplares) se espera que ‘Origen’ aumente la leyenda.

Así, las páginas de ‘Origen’ recorrerán escenarios como el Monasterio de Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim Bilbao, el Palacio Real o la Catedral de Sevilla.

En esta ocasión, el carismático Robert Langdon, profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que “cambiará la faz de la ciencia para siempre”. Pero nada saldrá que estaba previsto y Langdon tendrá que huir a Barcelona junto con Ambra Vidal, directora del museo.

Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Langdon y Ambra descubrirán los episodios más oscuros de la Historia y del extremismo religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por obras de arte moderno y enigmáticos símbolos hasta acercarse a una sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la Humanidad.

No es casual que España sea escenario de una novela de Dan Brown, dado el especial vínculo del escritor estadounidense con nuestro país: “España es el primer país que visité fuera de Estados Unidos. Tenía dieciséis años y estuve viviendo en Asturias con una familia maravillosa. Durante mi visita, me enamoré de la cultura, de la historia y, sobre todo, de la gente y su lengua.

Después he regresado once veces a España (muchas más de las que he visitado ningún otro país), incluso durante un año asistí a clases en la universidad de Sevilla”.

“Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas –afirma Brown-; un lugar poseedor de una rica tradición e historia que, al mismo tiempo, no deja de labrar el futuro innovando en ciencia y tecnología. Por este motivo, cuando me dispuse a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supe que sólo podía escoger un lugar para ambientarla. Este otoño publico ‘Origen’ con gran entusiasmo y amor por España, una novela que celebra la riqueza de sus tradiciones e historia junto a su audaz e ilusionante visión de futuro”.