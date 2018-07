Mónica Carrillo entrevista este domingo a Dan Brown, autor de la novela 'Origen', en Antena 3 Noticias

Dan Brown dice que 'Origen' es su novela más ambiciosa porque en ella quiere responder a las dos cuestiones que obsesionan al ser humano: de dónde venimos y a dónde vamos. La obra está ambientada íntegramente en España. Mónica Carrillo ha estado con él y ya conoce su secreto.

En sus páginas, guarda un secreto que ya ha suscitado debate antes incluso de llegar a las librerías.

El origen de la novela lo sitúa en España. Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla son los escenarios en los que transcurre una historia que hasta The New York Times augura polémica. La Pedrera es el punto de partida del lanzamiento editorial más importante del año: 600.000 ejemplares de primera tirada, más de 50 países y best seller en sólo 24 horas.

