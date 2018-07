Cinco app que te ayudarán a arañar minutos al reloj

Tenemos una hora y estamos en Madrid. La pregunta es si en 60 segundos podemos ir desde un punto de la capital a otro, aparcar, hacer un recado y volver. La primera app de la que hablamos hoy lo hace posible. Es Glovo. Solo hay que entrar, y decir qué quieres. Desde ir a la tintorería, hasta recoger un documento, comprar algo, o recoger esas llaves que se nos han olvidado. Un motorista lo hace por nosotros y en un tiempo récord.

¿Y si en esa misma hora queremos recibir la compra? Hay varias opciones. La web del súper. Eliges lo que necesitas y un comprador se pone en marcha y te lo lleva a casa. Puede que tarde algo más de una hora. Pero son rápidos.

Hablemos ahora del tiempo que perdemos cuando buscamos aparcamiento. Wazypark aspira a convertirse en la solución. Es simple y colaborativa. Cada punto azul que se ilumina es un usuario de la app que avisa porque deja un sitio libre. La aplicación te geolocaliza y te indica donde está.

¿Ha pensado alguna vez cuánto tiempo pierde tecleando? Pues cinco veces más que dictando. Dragon dictation es una especie de asistente que escribe todo lo dices.

Terminamos con el cada vez más popular: IFTTT. Significa IF this, then that. O lo que es lo mismo: "si esto, entonces, eso".

Son aplicaciones que permiten automatizar tareas en el ordenador o el móvil con recetas. Un ejemplo sencillo: Le decimos, si el GPS detecta que entro en el trabajo, silencia mi teléfono. Hay cientos de opciones.

La tecnología nos ayuda a ahorrar tiempo, que muchas veces es también ahorrar dinero.