María Castro muestra la cicatriz de sus dos cesáreas y confiesa su experiencia: "Lloré"

María Castro es una de esas súper mamás que sabe compaginar a la perfección la vida familiar con la profesional. Además, suele compartir por redes sociales su día a día, convirtiéndose así en todo un ejemplo a seguir para otras madres.

Desde que la actriz se convirtió en madre de su segunda hija, Olivia, ha mostrado mediante fotografías o vídeos cómo esta viviendo esta segunda maternidad, con entrenamientos, recetas de cocina y, sobre todo, su experiencia con la lactancia.

Cómo fue su experiencia con la cesárea

Ahora y teniendo en cuenta que el mes de abril es el mes de la concienciación sobre la cesárea, María Castro ha querido ir un poco más allá y ha querido confesar qué sintió y cómo vivió este tipo de parto al que se enfrentan cientos de mujeres a diario.

"Salgo de la ducha, observo la evolución de mi cicatriz, y como cada día me estremezco al recordar el DOLOR de la primera vez que me tuve q poner en pie...", comienza diciendo en la publicación.

"La primera cesárea fue programada... creo q agoté a Maia con tanto trabajo durante el embarazo, que se sentó al quinto mes y ahí, cómodamente, espero la orden de salida......", revela contando cómo fue el momento en el que nació su primera hija, Maia.

En cuanto a su segundo parto, en el que nació Olivia, María revela que "la segunda cesárea, no tenía que ser necesariamente tal. Olivia estaba perfectamente colocada en parrilla de salida, y me decían que 'siendo deportista, sana y no siendo la niña demasiado grande' seguramente podría conseguir uno de mis sueños, 'parir como las demás' me decía yo".

"Pues no pudo ser. Lo intenté, JURO que lo intenté...pero NO pudo ser. O ella no estaba preparada para salir ( fue provocado en semana 39 por cuestiones médicas) o yo no estaba preparada para soltarla...pero tras 5 horas de dilatación, llegaba la noticia: 'no puede ser María... tú cicatriz anterior sufre y corre el riesgo de desgarrarse, y no nos la podemos jugar' Lloré. Y no me avergüenza decirlo", revelaba ante sus más de 700 mil seguidores.

Un duro testimonio que demuestra que María Castro es una valiente mamá y todo un ejemplo a seguir. Debajo de estas líneas te dejamos la publicación al completo.

