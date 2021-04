María Castro dando el pecho a su hija dentro del tren

María Castro ha vuelto a demostrar ser una madre todoterreno. Desde que la actriz se convirtió en madre de su segunda hija, Olivia, se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para otras madres.

A través de sus redes sociales, María Castro comparte su día a día con todos sus seguidores donde muestra cómo está viviendo esta segunda maternidad. Entrenamientos, recetas de cocina, y sobre todo, su experiencia con la lactancia materna. Desde la llegada de su pequeña, la intérprete está centrada en la lactancia a demanda convirtiéndose en un modelo para otras mamis, y más desde que hace unos meses retomó su agenda laboral y volvió a los escenarios.

Y es que la actriz demuestra que lo más importante es dar naturalidad a este tema que tantas mamis tienen reparo en mostrar, y más a través de Instagram donde muchas veces se busca más la belleza que la naturalidad, como en esta ocasión donde mostró cómo daba al pecho a su pequeña en un banco del parque.

Y así continúa, ya que debido a motivos laborales, María Castro ha tenido que viajar hasta Valencia donde actuará durante este jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Olympia con la obra de teatro que protagoniza 'La Coartada'. Y en esta ocasión, ha tenido que viajar con toda la familia, así lo ha contado a través de redes.

"Un bolo más... y una semana más q embarco a la familia. Esta vez el abuelo no podía hacerme de supernany con Olivia... así q el siguiente en la lista: el papá de la criatura!!! Y como consecuencia, también la hermana mayor... que lo de dejarla 'sol@ en casa' lo dejamos solo para las películas". Y añade: "'Daños colaterales': durante dos días mi marido y Maia aparcan trabajo y cole, para acompañar a la cupletista de la casa... pero qué es conciliar si no... más q hacer combinaciones locas y necesarias, hasta encontrar el plan perfecto de viaje, y de vida! Primer tren para Olivia. Primer viaje en familia post pandemia. Primera visita a valencia tras el verano. Primer reencuentro de yayos y tíos con la nueva 'chiconina' de la familia... la esperada OLIVIA!!!!! que sí que pondremos distancia, mascarilla, y toooodas las medidas estipuladas más las q se nos ocurran... pero la emoción está asegurada!!!!! Eso es lo digo yo, que sólo de pensar en el reencuentro, ya se me caen las lágrimas...", escribe junto a este post donde posa en el andén del tren con la familia al completo.

Pero durante el trayecto, la intérprete también ha querido compartir a través de Stories una imagen donde aparece dándole el pecho a su pequeña dentro del tren: "Y ya he asumido el viajar en 'enagua'... para una posible lactancia exprés...".

María Castro dando el pecho dentro del tren | Redes

