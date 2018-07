El increíble parecido de Naím Thomas con su hijo

Hace menos de un año que Naím Thomas anunció el nacimiento de su hijo Naím Junior, "llevo días pensando qué poner con #280Caracteres y ahora me sobra con 15: #BienvenidoNaim", y desde entonces no ha parado de compartir con sus fans fotografías de lo más entrañables del pequeño de la casa, fruto de su relación con Dahianha Mendoza, a la que dio el 'sí, quiero' en octubre de 2016.

Unas imágenes que demuestran que el artista y su hijo son como dos gotas de agua. "Casi 8 meses y ya conduces... Qué rápido pasa el tiempo", publicaba el cantante y actor junto a una foto en Instagram donde podemos ver que Naím ya es todo un "hombrecito".

Son muchos los momentos que el concursante de 'Operación Triunfo' nos ha regalado en esta red social, como las primeras palabras de Naim Jr: "Ya van cuatro palabras en cuatro meses, a saber: no, agua, nene y.... papá!!!!! El maldito ha dicho papá... He pedido un vídeo para poder verlo... Necesito verlo. Lloraré. Real. Es una fantasía"; o sus primeros "pasos" en el mundo de la música: "Me gustaría preguntar (si hay alguien que entienda de estas cosas) si un niño con 5 meses quiera rasgar una guitarra, sea consciente de ello y, si veis la mano izquierda, hace el mecanismo de usar los dedos para rasgarla, tal como lo haría un guitarrista... En el caso de que no fuera normal, quiero preguntar dos cosas: ¿Qué hago con él? y ¿por qué un guitarrista?".

Son muchos los seguidores que han querido realzar el gran parecido que tienen padre e hijo y el cantante lo ha dejado claro compartiendo una foto de su infancia: "Muchos me habéis dicho que el enano se parece mucho a mí... Yo veo cositas parecidas como la nariz". Parecidos a parte, hay algo que es seguro: que Naim Thomas está pasando por uno de los momentos más felices de su vida.