Naím Thomas consigue dormir a su hijo en 3 minutos con una canción

Naím Thomas fue padre por primera vez hace tan sólo un mes de un niño que también se llama Naím y que es fruto de su matrimonio con la pintora colombiana Dihana Mendoza con quien contrajo matrimonio en el 2016, después de cinco años de relación. Así lo anunció el cantante en sus redes sociales.

"Llevo días pensando qué poner con 280 caracteres, y ahora me sobra con 15 #bienvenidoNaim", escribía el cantante junto a una preciosa imagen en la que podemos verle con su pequeño. Desde entonces, Naím presume de hijo siempre que puede y el pequeño empieza a cobrar cierto protagonismo en las redes sociales de su padre.

De hecho, recientemente ha vuelto a publica una fotografía de su hijo pero esta vez no ha sido para presumir de primogénito sino por sus 'súper poderes' como padre. Al parecer, ha conseguido dormir al bebé en sólo tres minutos gracias a la canción 'Step in the name of Love'. Así lo contaba en su perfil de Twitter.

"¿Os podéis creer que acabo de dormir a este sujeto por 4 vez en dos días con 'Step in the name of Love' de @rkelly bailando y cantando en el salón de casa en 3 minutos? Un día le hago un vídeo y os morís de ternura", escribía junto a la publicación.

Está claro que el pequeño es una alegría para el extriunfito quien ha sufrido una gran pérdida recientemente. Su hermana falleció tres días antes de que Naím y su mujer se casasen. Aunque la ceremonia se llevó a cabo las celebraciones se empañaron con el dolor por la pérdida. Pero su reciente paternidad y sus numerosos proyectos laborales le han devuelto la sonrisa.