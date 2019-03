El vídeo de Hilary Duff minutos después de dar a luz a su hija dentro del agua

Hilary Duff ha sorprendido a todos sus seguidores publicando un vídeo que hasta ahora no sabía si iba a atreverse a compartir: el vídeo del parto de su hija.

A través de su cuenta de Instagram, Hilary ha publicado un vídeo donde aparece con su hija en brazos minutos después de haber dado a luz dentro del agua.

"Me he estado preguntando durante mucho tiempo si alguna vez compartiría este video, ya que es extremadamente personal... fue tan encantador y gratificante (e impactante) que después de dar a luz a mi bebé, nos abrazamos ... La primera vez, en mi mente me gusta creer que ella estaba diciendo buen trabajo mamá", escribe la actriz junto a este emotivo vídeo.