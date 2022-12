Verdeliss estalla y lanza un aviso contundente a sus seguidores: "No lo voy a permitir"

Ser madre nunca ha sido un trabajo fácil y menos aún cuando se tiene una familia numerosa. Sin embargo, lo más complicado, sin duda, es enfrentarse a las críticas o consejos no solicitados por parte de otros padres, familiares o personas de nuestro alrededor.

Estefi Unzu, más conocida como Verdeliss, lo sabe muy bien. Influencer y madre de ocho hijos, Verdeliss tiene una trayectoria en redes que se remonta al año 2008, cuando comenzó a subir vídeos a su canal de YouTube para visibilizar la maternidad.

La influencer navarra, cuya popularidad subió como la espuma gracias a sus vídeos caseros y familiares, siempre ha estado bajo la mirada mediática, recibiendo todo tipo de comentarios sobre su familia por parte de desconocidos en redes.

Pero tras tantos años recibiendo innumerables críticas y comentarios acerca de la manera de criar a sus hijos, tiene muy claros sus principios y los límites acerca del tipo de opiniones e interacciones que va a permitir en su perfil de Instagram. Puedes ver todo lo que ha dicho en el vídeo de arriba.

Con mucha naturalidad y sin rodeos, Verdeliss lanzaba un mensaje a sus seguidoras por stories "por si queréis evitar bloqueos para que no se diga que no lo he advertido".

Ante la atenta mirada del millón y medio de personas que la siguen, la empresaria e influencer se mostraba transparente con respecto a los comentarios que recibe día tras día y que cuestionan sus labores como madre.

"Cuando subo un contenido a no ser que explícitamente esté pidiendo una opinión, no lo hago para someterme al escrutinio de las madres pluscuamperfectas", decía refiriéndose a otras madres con crianzas muy diferentes.

"No lo voy a permitir en mi espacio, por eso yo suelo borrar y bloquear", aclaraba contundente.

Verdeliss proseguía contundente en un intento de apelar a la sororidad: "Me posiciono totalmente en contra de juzgar maternidades ajenas. Creo que no es sano, creo que no está bien y creo que hace mucho daño".

Captura Instagram Verdeliss | @verdeliss

El mensaje va dirigido a aquellas madres que no siempre tienen algo agradable que decir acerca de cómo Verdeliss decide cría a su familia. Además, la influencer declaraba que ella ya ha llegado al momento de bloquear y que de hacerlo ya esas personas no podrán "seguir consumiendo mi vida".

Inmediatamente después de dejar clara su posición en este tema Verdeliss se disponía, con el espíritu despreocupado que la caracteriza, a bromear con su marido Aritz acerca de un error que cometieron comprando las bombillas equivocadas "menudo fail", publicaba entre risas.

Y es que no debemos olvidar que las personas que vemos a través de la pantalla son personas reales y los comentarios que muchos reciben diariamente tienen un impacto significativo en sus vidas y salud mental.

Seguro que te interesa...

Verdeliss reflexiona sobre el gran cambio que ha dado su marido desde el primer hijo hasta el octavo