El pasado 13 de febrero Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentaron al mundo a su hija recién nacida. Aunque en la imagen no dieron ningún detalle más, si que sabemos su fecha exacta de nacimiento, que fue el 30 de enero. "Mi rayo de sol" escribía el cantante junto a una bonita fotografía en la que cogía en brazos a su tercer retoño.

Ahora, con poco más de un mes de vida, sus padres han revelado a la revista People el nombre que han escogido para su pequeña... ¡y es de lo más curioso! Se llama Masha en ruso y Mary en nuestro idioma.

Además, también ha confesado como es su vida como familia numerosa y ha explicado que los mellizos Lucy y Nicholas, que tienen ya dos años, ya se sienten como hermanos mayores y "les encanta": "Como hay dos años de diferencia estaba un poco asustado. Además tengo dos perros en casa así que es caótico. Cuando llegamos con Masha me preguntaba cómo reaccionarían todos", revelaba durante un evento en Beverly Hills.

¡Pero esto no es todo! También se va de gira junto a Ricky Martin y ha revelado que comparten experiencias familiares, ya que él tmabién es padre de cuatro niños: "Hemos hablado sobre cómo es estar de gira cuanto tienes hijos. Ricky me ha dado algunos consejos". Además, asegura que no hay manera de separarle de sus retoños.

