Dafne Fernández muestra su cuerpo postparto una semana después de dar a luz: "No me siento bella, pero sí orgullosa de él"

Dafne Fernández y Mario Chavarría se convirtieron en papás de su segundo hijo juntos el pasado 9 de diciembre. Fue ese mismo día cuando el fotógrafo compartió una tierna imagen con la que anunciaba la llegada de su hija a la que, dos días después, se le sumaba la que publicó la actriz con su pequeña justo después de dar a luz y de quien, días más tarde, desvelaba el nombre.

A lo largo de todos estos meses, la intérprete ha ido compartiendo cómo iba creciendo su tripita de embarazada y, al parecer, ahora también sigue queriendo mostrar cómo evoluciona la otra y cruda realidad del embarazo: su postparto.

Por ello, la madrileña no ha dudado en enseñar cómo está siendo su experiencia personal compartiendo una íntima imagen donde muestra cómo ha quedado su cuerpo a pocos días de dar a luz. "Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él", ha comenzado escribiendo.

Y es que, el precioso motivo no es otro que: "Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aun agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así́ que no me sentiré́ bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello'', ha concluido sus palabras junto al hashtag "#cuerposreales" para reivindicarlos.

Un ilustrativo posado de cuerpo entero donde Dafne luce en ropa interior y donde reposa una de sus manos sobre su barriguita. ¡Dale al play para verlo!

