Jennifer Lopez se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, este verano la cantante no para de un lado a otro ya que se encuentra inmersa en su gira 'It's My Party: The Live Celebration', un tour con el que se ha recorrido todo todo el mundo y que está a punto de finalizar.

Unos meses duros en los que su pareja Alex Rodriguez ha querido mandarle un mensaje de apoyo a través de Instagram y recordarle a su chica lo mucho que la echa de menos. Un bonito gesto que demuestra lo enamorado que está de la cantante. Unas bonitas palabras que ha querido acompañar de una foto de lo más ardiente de JLo. donde presume de cuerpazo en bikini a sus 50 años: "Amor sé que lo estás dando todo en Rusia y te queda otro concierto por dar. ¡Te echo mucho de menos y no veo el momento de verte de vuelta en casa! #TeVeoPronto #Macha13".

Una imagen tan sexy que no ha dejado indiferente a nadie...

La pareja empezó su relación hace más de dos años, y desde el inicio el ex jugador de béisbol nunca se ha cansado de dedicarle bonitos detalles a su chica: desde hacerle carísimos regalos por su cumpleaños, hasta compartir momentos de lo más románticos juntos.