La foto en bikini de Anabel Pantoja con la que felicita la Navidad

Anabel Pantoja es una de las celebrities que más se sincera por redes sociales y que más clara y directa es, hablando sin tapujos y confesando, incluso, cuál sería su peso ideal y cuánto pesa realmente en la actualidad, como hizo hace un par de semanas.

La sobrina de Isabel Pantoja siempre se ha querido mostrar de lo más natural ante sus más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, haciendo partícipe a sus fans revelando algunos detalles de su día a día como el accidente que sufrió y que le obligó a pasar por quirófano.

En numerosas ocasiones, la sevillana ha demostrado que las críticas negativas y los comentarios de sus seguidores no le afectan, como cuando compartió las estrías que tenía en su cuerpo.

Y por eso ha querido publicar en su cuenta y al mismo tiempo felicitar la Navidad a sus fans con una foto donde aparece en bikini y con un gorro: "Si me lo cuentan no me lo creo".

