Sergio Ramos, entre las ausencias más destacadas en la comunión de sus sobrinos: ¿Por qué no ha acudido el futbolista?

La familia Ramos ha vivido un día muy especial. Miriam ha celebrado, por todo lo alto, la comunión de sus dos hijos, a pesar de que no tienen la misma edad. Eso sí, las ausencias no han pasado desapercibidas.

Las más notables han sido las de sus hermanos, Sergio Ramos y René, así como de sus respectivas mujeres, Pilar Rubio y Lorena Gómez.

La no asistencia ha llamado la atención ya que los hermanos Ramos tienen una relación muy estrecha como pudimos ver en los pasados Latin Grammy, en los que el futbolista acudió junto a su hermana en vez de con su mujer, lo que desató rumores de crisis ya desmentidos.

Sergio Ramos y su hermana Miriam en los Latin Grammy | Gtres

De hecho, la propia Miriam dijo hace unas semana que eran todos una piña. Pero el motivo por el que el exdefensa del Real Madrid no ha asistido ha sido de peso. Y es que, este domingo 28 de abril se juega el gran derbi entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. Un evento que paraliza la ciudad y que los futbolistas de ambas plantillas esperan durante todo el año para jugar.

Así, su equipo permanece concentrado hasta que a las 21 horas ruede el balón en el Benito Villamarín.

No obstante, la razón de la ausencia de René y Lorena Gómez no ha trascendido, con quien también hay una bonita relación tal y como indicó la propia artista recientemente.

Por otra parte, quizás no hayan querido robar protagonismo a los hijos de Miriam y simplemente no hayan acudido a la misa, pero sí estén presente en la celebración íntima, cuando las cámaras no sean testigos de este día tan especial para la familia.

Miriam Ramos y Carlos Muela en la comunión de sus hijos | Gtres

El resto de la familia sí que ha estado presente en la ceremonia y no han dudado en posar ante los medios para capturar un momento tan importante para los dos hijos de Miriam Ramos.