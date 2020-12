Anabel Pantoja confiesa cuál sería su peso ideal y cuánto pesa realmente en la actualidad: "No me atormenta"

Anabel Pantoja continúa con su recuperación del peroné tras el doloroso accidente que sufrió y que le obligó a tener que pasar por quirófano. La sobrina de Isabel Pantoja durante estás semanas no ha dejado de compartir con sus seguidores cómo está llevando la recuperación.

En sus redes cuenta ya con más de 1,3 millones de seguidores que le han hecho convertirse en toda una influencer y, como suele pasar, esto también le genera que en ocasiones alguno de sus seguidores tengan comentarios lo más de inapropiados, que ella no duda en contestar, como ya hizo en su momento desvelando cuánto pesaba.

Hace unos días además la sevillana compartía una romántica foto junto a su pareja Omar Sánchez que recibía comentarios de lo más feos por parte de algunos seguidores, pero a los que ella no dudó en contestar.

Ahora lo ha vuelto a hacer, con una imagen que ella misma sabía que iba a generar reacciones y en la que ha decidido volver a fotografiarse en bikini reconociendo además cuánto pesa: "Peso ideal: 60-63, peso real: 73. Confinamiento + Pantoperoné (no me atormenta, pero sí me apetece volver hacer deporte y bajar algo de peso, pero repito, no me atormenta)", reconocía bajo el post.

