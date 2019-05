La princesa Marta Luisa de Noruega hace pública su relación con el chamán de Hollywood

La princesa Marta Luisa de Noruega ha encontrado el amor y no puede contener las ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Su nueva ilusión se llama Shaman Durek, un 'chamán' que ha trabajado para actores tan conocidos como Gwynecth Paltrow y que se define a sí mismo como un "innovador evolucionario, hacker espiritual y activista por los Derechos Humanos".

La propia princesa se refiere a él como su "alma gemela", y así lo ha reivindicado en sus redes sociales: "Cuando conoces a tu alma gemela, lo sabes. He tenido la suerte suficiente como para encontrar a la mía. Shaman Durek ha cambiado mi vida como hace con tanta gente. Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional realmente existe en este planeta", escribía junto a una serie de fotos en las que ambos se muestran de lo más felices.

La hija mayor de Harald de Noruega ha aprovechado también para hacer frente a las críticas y los comentarios negativos:"No depende de vosotros escoger por mí o juzgarme. No elijo a un hombre para satisfacer a ninguno de vosotros o a las normas o esquemas que tenéis en vuestra cabeza para mí", advertía. "Shaman Durek es simplemente un hombre con el que adoro pasar mi tiempo y que me llena. Así que gracias por respetar mis acciones y a mi pareja. Todo lo que sé en este momento es que nos queremos y soy super feliz".

Ante esta preciosa declaración, su novio no se quiso quedar atrás y también compartió un mensaje de lo más espiritual y cariñoso: "Hay una belleza y gracia en la vida cuando te enamoras. Algo se suaviza en tí y es inexplicable, aunque se siente muy profundamente en el alma. Entonces tus ojos ven claramente a uno mismo y a todos los demás con el mismo reflejo que siente el corazón", afirmaba Durek dejando entrever lo enamorado que está.

Ahora solo queda esperar para conocer la opinión de la familia real noruega respecto a esta nueva relación.