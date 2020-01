El príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran en el centro de la polémica desde que el pasado 8 de enero revelaron que se retiraban de la Familia Real Británica. Una noticia que no contaba con el beneplácito de la reina Isabel II.

Tras unas semanas muy intensas donde se han situado en todas las portadas nacionales e internacionales, tal y como te mostramos en el vídeo, ahora, Meghan se encuentra nuevamente en el foco de los medios, y no precisamente por su repentina aparición después de su huida a Canadá, sino porque su padre, Thomas Markle, será el testigo clave del periódico The Mail on Sunday en el juicio contra su hija.

La duquesa de Sussex ha demandando al medio por publicar la carta que le escribió a su padre, por su ausencia a su Boda Real en mayo de 2018 con el príncipe Harry. Al parecer, esta carta ha sido la única comunicación que se ha producido entre padre e hija en los últimos años.

Después de su publicación, Meghan ha acudido al Tribunal Supremo de Londres para acusar al periódico de "infracción de derechos de autor, uso indebido de información privada y violación de la ley de protección de datos del Reino Unido", según ha revelado el medio Page Six,

Sin embargo, el periódico The Mail on Sunday insiste en que Thomas Markle "tenía el derecho de contar su versión de lo que había sucedido entre él y su hija, incluido el contenido de la carta".

