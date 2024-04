Shakira habla como nunca de su sueño frustrado con Piqué en su entrevista más sincera: "La monogamia es una utopía"

Shakira ha vivido un desafío desde su mediática separación de Gerard Piqué, trasladándose a Miami con sus hijos y dejando atrás su vida en Barcelona.

La artista también ha tenido que lidiar con el delicado estado de salud de su padre o sus problemas con Hacienda. Aunque si hay un aspecto de la vida que le ha sonreído ha sido el profesional. La cantante lanzó en marzo nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, su primer disco en siete años.

Si bien la de Barranquilla no ha concedido muchas entrevistas, en las últimas semanas está hablando como nunca. El mes pasado concedió una para The Times, como puedes ver en el vídeo de arriba y ahora, tras este último éxito, ha hablado para Marie Claire asegurado que "estaba tratando de renacer o morir en el proceso" de grabación. "Cada una de las 16 canciones describe un momento en el que estaba lidiando o elaborando una emoción intensa. Estaba en modo de huida o de lucha".

Sin embargo, antes de eso, Shakira se ha sincerado por el mal momento que vivió: "No voy a mentir, ha sido difícil".

Shakira, en Sevilla | Gtres

El álbum, que tardó dos años en realizarse, se fraguó en medio de su ruptura con Piqué y, tal y como ha indicado, la producción del mismo fue "como curarse": "Pude transformar el dolor y la ira que sentía en creatividad, productividad y resiliencia".

"En el pasado siempre pensé que era una persona débil y frágil, que no sobreviviría a ciertas situaciones. Entonces, de repente, la vida me presentó todas esas situaciones al mismo tiempo y me pregunté si iba a sobrevivir. Pero lo hice. Y ahora hay menos cosas a las que temo", ha recordado la cantante de 47 años.

Shakira, en Miami | Gtres

Según ha contado, el supuesto engaño del exfutbolista con Clara Chía y su separación de él fue un golpe directo en una de sus máximas ilusiones: "En el fondo siempre pensé que tener marido era lo más importante en mi vida. Estaba en busca de ese hombre como mi padre, con quien tendría hijos y luego haría planes para estar con él para siempre, como mis padres, que todavía están tan enamorados. Hice muchos sacrificios por esto. Yo era leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado".

"No te voy a mentir, siempre soñé con tener una familia de cuatro", ha afirmado, añadiendo que, tras la ruptura, se sintió "como una mesa de tres patas", pero que eso le sirvió para unirse más a sus hijos, a quienes quiere criar como "hombres de palabra": "Hablamos mucho. Tenemos un diálogo constante. Escucho sus opiniones y viceversa. Solucionamos las cosas".

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha | GTRES

Aunque ahora haya escapado del ruido mediático que tenía en España, Shakira no ha podido evitar que los rumores sobre sus posibles romances sean constante en la prensa internacional y le hayan vinculado con hombres tan distintos como estrellas de la NBA, de la Fórmula 1 o del cine.

Ante esto, ha asegurado que "no puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos, pero yo no he tenido tanta suerte".

"La monogamia es una utopía. Pero he sido compensada de otras maneras: con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia. Mi relación duró 12 años pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad", expresó.