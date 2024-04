María del Monte, visiblemente seria en su cumpleaños más amargo: "No son tiempos fáciles"

María del Monte sufrió un violento asalto a su casa el pasado agosto mientras ella y su pareja, Inmaculada Casal se encontraban en su interior. Cada vez que ha revivido esta impactante experiencia, hemos visto a la artista muy afectada y casi sin palabras.

La detención de su sobrino, Antonio Tejado, meses después, como presunto autor intelectual del robo, no ha hecho más que empeorar un hecho ya de por sí muy traumático del que María pretende ser optimista.

Antonio Tejado llegando a los juzgados | Gtres

En sus últimas apariciones públicas, como en la Semana Santa o en la reciente Feria de Abril, la cantante ha reaparecido más animada y con ganas de celebrar, aunque precisamente, el día de su 62 cumpleaños, María ha estado más seria.

La tía de Antonio Tejado se dejó ver frente a su casa y declaró, como ves en el vídeo de arriba, que el año para ella empieza "el día que los cumplo, que es el día que nací", pero que aún así no tiene pensado celebrarlo: "No tengo nada previsto. Sé que tengo buenos amigos y que no me dejan".

María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, en Sevilla | Gtres

Y es que, la última decisión del juez respecto a Antonio, que ha hundido a su madre, hace que le siga muy presente este proceso judicial del que no va a hablar, según ha confesado: "Es algo que está donde tiene que estar y que todos y cada uno de nosotros acataremos lo que haya que acatar".

"No son tiempos fáciles, pero bueno, seguimos como el primer día, confiando en la justicia y deseando que acabe esto cuanto antes", aseguró visiblemente preocupada.