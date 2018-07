El mini vestido de la reina Letizia del que todo el mundo habla

Los Reyes de España asistieron a la entrega del 34º Premio de Periodismo Francisco Cerecedo que se entregó en el hotel Ritz. Precisamente el rey Felipe es presidente de honor de este galardón, que en esta ocasión se ha entregado al periodista Florencio Domínguez.

Pero si hay algo que ha llamado especialmente la atención durante este evento, ha sido el mini vestido que lució la reina Letizia y que acaparó todas las miradas. De volantes blancos y con anchos tirantes en negro, la monarca presumió de piernas sin medias, ya que últimamente parece haber echado mano de las cremas bronceadoras.

Con la melena suelta y suaves ondas hacia las puntas, Doña Letizia completó su look con clutch y stilettos en negro. Un estilismo muy comentado ya que, como suele suceder, los looks de la Reina no pasan desapercibidos.