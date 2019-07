Ha tomado una decisión definitiva

Parece que Meghan Markle no quiere saber nada de su padre y ha tomado una decisión que no tiene marcha atrás. La Duquesa de Sussex ha excluido a su familia paterna no solo de la breve lista de invitados al bautizo de su hijo, sino también de la vida del mismo. Tras las múltiples acusaciones que Thomas Markle ha lanzado en su contra, entre las que se incluye dar exclusivas a los medios, fotos robadas o hacer públicos los problemas familiares, la ex actriz no quiere volver a saber nada de él ni de sus hermanastros, y mucho menos piensa permitir que se acerquen a Archie.