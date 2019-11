Shakira y Piqué han batallado contra los constantes rumores de crisis que en los últimos años les han rodeado, pero lo cierto es que pese a que muchos veían que el final de la pareja estaba cerca, ¡nada de eso!, aunque sí que vivieron un momento muy complicado.

Este tuvo lugar cuando la cantante perdió la voz, algo que supuso la etapa más terrible de su vida puesto que la colombiana no entiende la vida alejada de su público y de los escenarios. No podía hablar, no podía comunicarse, lo que hacía que el problema fuera más trágico aún.

Ahí fue cuando realmente tuvo una crisis con Piqué ya que ella se sentía enfadadísima con todo y Piqué "necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando…", confiesa la artista. Pero llegó un momento en el que fue muy duro con ella porque la situación era insostenible ya que pensó muy seriamente en dejar su carrera.

Finalmente, Shakira logró superar el bache y seguir adelante, hasta que consiguió recuperar su voz de nuevo, algo en lo que también tuvieron mucho que ver sus hijos, que lo pasaron muy mal: "Mi hijo Sasha me dijo que rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar".

