5 Seconds Of Summer da con un plátano a Niall Horan en toda la cara

5SOS comparte el vídeo en las redes sociales

A la gira mundial 'Where we are Tour' de One Direction se ha incorporado un nuevo personaje... ¡una banana! 5 Seconds Of Summer, teloneros en el tour, ha subido un vídeo a las redes sociales en el que un plátano atiza a los chicos en el backstage, en especial a Niall Horan. ¿Quién hay detrás de este misterioso y divertido vídeo?