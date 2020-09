La dura carta con la que Rozalén se ha desahogado: "No puedo gustarle a todo el mundo"

Rozalén se ha 'desnudado' como nunca ante sus seguidores mostrando su cara más vulnerable. A través de una extensa carta compartida en sus redes sociales, ha querido expresar cómo se siente en estos momentos de su vida.

"Necesito deciros: Gracias a quienes no me juzgáis por cada cosa que hago, pienso, digo o callo. A quienes os alegráis por mis alegrías y veis siempre la buena intención que tienen mis actos. A quienes os ponéis en mis zapatos. A quienes me criticáis constructivamente y con cariño", comienza diciendo el texto.

Reconoce que le ha costado quererse: "Gracias a quienes entendéis que hay ocasiones que quiero subirme a unos tacones, vestirme de otras maneras, apreciar el trabajo artesano que hay detrás de unas telas... Aunque siga prefiriendo caminar desnuda o calzarme unas botas de montaña. No pierdo ‘mi esencia’ (¿qué esencia?) ni de lejos por eso",

Y es sincera a la hora de decir: "Yo sé que me equivoco, que no puedo gustarle a todo el mundo, que ni de coña soy perfecta, pero os puedo asegurar que intento hacer las cosas lo mejor que puedo... Para ser coherente debería vivir en una cueva rodeada de cabras. Y no lo hago".

Por último, señala lo difícil que se le ha hecho a veces: "Me dijeron que sería el precio a pagar, que sería símbolo de éxito, que me acostumbraría... pero no sucede. Soy hipersensible a todo, todo me afecta de sobremanera y hay días que tengo miedo de que no compense. Gracias y perdón por el desahogo".