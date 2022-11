Violeta Mangriñán estalla tras leer las duras críticas en una foto con su hija: "Me apetece desaparecer"

Fue el 31 de julio cuando Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio le daban la bienvenida a su primera hija en común, la pequeña Gala. La bebé ha traído a los brazos de sus orgullosos padres mucho amor y felicidad, pero no todo está siendo un camino de rosas.

Desde que Violeta es mamá está recibiendo más atención y hay quien la apoya en su camino como madre y también quien la cuestiona. Así, tras reconocer que había pasado unas semanas muy duras, se ha vuelto a hacer eco de las críticas que recibe.

Era a raíz de una publicación de una cuenta fan donde aparece Violeta junto a su pequeña donde la batalla campal entre sus seguidores y sus haters comenzaba.

Captura Instagram Violeta Mangriñán | @violeta

Y es que eran muchas las personas que comentaban que la niña no se parece nada a Violeta, sino a Fabio, y algunas se atrevían a opinar sobre los tratamientos estéticos a los que se ha sometido la influencer.

Entre los comentarios sobre si se parecen mamá e hija se lee: "no le veo el parecido a ella... y mejor para la nena", "a ella desde luego no, sobre todo con tanto retoque", "sería imposible parecerse a ella ya que Violeta ha cambiado su cara con tantas operaciones", "se parecerá a la Violeta antes de operarse que era una choni con piercing y sin labios".

Captura Instagram Violeta Mangriñán | @violeta

Ante esto, Violeta ha hecho un llamamiento a sus seguidores para invitarlos a leer el 'hate' que ha recibido: "A mí me han puesto la piel de gallina".

Tras esto subía una foto en la que contaba que se iría de compras para desconectar un poco: "Me apetece desaparecer un poco de aquí hoy".

Captura Instagram Violeta Mangriñán | @violeta

La influencer continuaba con un "si no me veis mucho por aquí, no os preocupéis, estoy bien".

Acto seguido, sus seguidores pasaban a defenderla y a publicar comentarios denunciando las críticas que Violeta estaba sufriendo por su físico.