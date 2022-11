El enfado de Iker Casillas tras conocerse que Sara Carbonero ha sido operada de urgencia: "Lamentable"

Preocupación en torno a la salud de Sara Carbonero. Tal y como ha revelado Lecturas, la periodista ha tenido que ser operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra tres años después de ser diagnosticada de un tumor maligno en el ovario. Según la publicación, la presentadora acudió el lunes a una revisión y los médicos decidieron ingresarla de urgencia, aunque por el momento se desconocen más detalles acerca de la intervención.

A su lado, en todo momento, su madre, Goyi Arévalo, su íntima amiga Isabel Jiménez y su hermana Irene, que es quien se está haciendo cargo de los hijos de Sara, Martín y Lucas ya que Iker se encuentra en Qatar para retransmitir el Mundial de Fútbol. Según informan, Casillas quiso renunciar a sus compromisos profesionales para regresar a España y estar con sus pequeños y al lado de su ex en estos delicados momentos, pero finalmente decidieron que lo mejor tanto para los niños como de cara a la opinión pública era dar normalidad a la situación y seguir adelante con sus planes.

Sin embargo, a pesar de los miles de kilómetros que les separan el exportero del Real Madrid está al tanto de cómo se encuentra Sara y del impacto mediático que ha supuesto que se haya hecho pública su operación de urgencia. Enfadadísimo, Iker ha roto su silencio con un mensaje en Twitter en el que ha arremetido contra los medios de comunicación por no respetar la privacidad de su exmujer, sin tener en cuenta el daño que los titulares pueden hacer tanto al protagonista como a su entorno: "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA" ha escrito dejando claro su enfado con la prensa por informar sobre la operación de Sara.

