Alfred Jackson, hermanastro mayor del cantante Prince, ha muerto en su casa de Kansas a los 66 años. El que fuese veterano de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos fue encontrado por su hermano Bruce Jackson sin vida en el suelo la mañana del 29 de agosto e inmediatamente llamó a la policía.

Según informa el portal Page Six, su fallecimiento se produjo por causas naturales, pues no han encontrado signos de violencia, aunque queda esperar el resultado de la autopsia.

Quien confirmó esta terrible noticia fue su otra hermana Tyka Nelson a través de redes sociales: "Esta mañana mi querido hermano Alfred ha fallecido…Gracias por respetar nuestra privacidad en estos momentos y por ser tan agradables con él".

Alfred era hermanastro de Prince por parte de madre, Mattie Shaw, y aunque nunca tuvieron mucha relación, cuando el cantante falleció en el año 2016 le dedicó unas bonitas palabras: "No nos hablamos desde hace 15 años pero siempre le he querido mucho y siempre he seguido su carrera. Ha tenido que viajar por todo el mundo y lo veía en la televisión y decía: 'Ese es mi hermano Prince' Estaba muy feliz por todo lo que consiguió. Es una leyenda".

Jackson heredó gran parte de la fortuna del cantante de jazz después de que este no dejara testamento tras su muerte, una fortuna valorada en 270 millones de euros.