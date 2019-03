Paulina Rubio se desmaya durante un concierto en México

En medio de un escenario y mientras interpretaba uno de sus últimos temas, Paulina Rubio se ha desmayado ante la atónita mirada de un enorme número de seguidores. Terminando de esta forma tan dramática el espectáculo, la cantante ha protagonizado uno de los peores momentos de toda su carrera profesional.

Todo apunta a que las altas temperaturas de Ciudad del Carmen, México, donde se encontraba la cantante para dar uno de sus conciertos, ha sido la causante del desmayo. Pero también su estado anímico, ya que desde que comenzaron los trámites de separación entre Paulina y Colate, los problemas no han dejado de afectarle.

Últimamente la ex pareja no ha dejado de lanzarse ataques mutuamente. Así por ejemplo, en unas recientes y duras declaraciones el empresario han asegurado que Paulina no deja que su hijo viaje a España para disfrutar de las vacaciones con su padre.

Esta situación está provocando que la estrella esté pasando un momento bastante delicado en su vida personal, que también se está trasladando al ámbito profesional. ¿Logrará Pau superar la situación?