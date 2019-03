One Direction arrasa en su concierto en Madrid ante 55.000 fans

EL VICENTE CALDERÓN VIBRÓ AL RITMO DE SUS CANCIONES

El Vicente Calderón vibró al ritmo de One Direction en un conciertazo en el que Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson lo dieron todo ante l@s 55.000 fans que se congregaron en el estadio. Para muestra de ello, en Celebrities.es hemos recopilado algunas de las imágenes que l@s directioners han publicado en las redes sociales. El público español se entregó a sus ídolos que no dudaron en regalarles a sus seguidores ‘olés’ y palabras de cariño en español durante las dos horas que duró el concierto. Y es que en las horas previas ya se presagiaba el éxito, y nosotros fuimos testigo de cómo vivieron l@s directioners esos momentos antes del primero de sus dos conciertos en Madrid dentro de la gira ‘Where we are’.