Los nuevos motivos por los que Pau Donés ha decidido paralizar su carrera musical

Pau Donés ha afirmado en una entrevista con El Periódico de Catalunya que el 1 de enero de 2019 aparcará su carrera musical. El cantante del grupo 'Jarabe de Pal'o ha anunciado que tras acabar la gira '20 años' con la que está recorriéndose España, Italia y Costa Rica, aparcará por un tiempo su carrera musical.

Después de llevar años luchando contra el cáncer, el artista ha confesado al medio catalán que se ha dado cuenta de que sus prioridades han cambiado, y que desde que el cáncer apareció en su vida, ha decidido hacer lo que más le apetece: pasar tiempo con su hija y practicar surf.

"Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti. Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole", ha dicho Pau al citado porta

Pero Pau Donés no solo se alejará de los escenarios, también ha dicho que pondrá tierra por medio y que se irá a vivir fuera de España para no caer en la tentación de dar algún concierto esporádico.Para él la música es su vida y también ha querido dejar claro que no es que vaya a retirarse, tan solo es una parada necesaria. Sin embargo, antes de que eso ocurra, le esperan 90 bolos por cubrir y la publicación de su libro '100 letras', donde recogerá fotografías del grupo que lidera y explicaciones inéditas de cada canción.