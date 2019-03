El motivo que ha unido a David Bustamante, Pablo López y Antonio Orozco

David Bustamante, Pablo López y Antonio Orozco son tres de los artistas más queridos en el panorama musical nacional y cada cosa que hacen se convierte en un éxito. No es raro que las entradas a sus conciertos se agoten poco después de que salgan a la venta y que sus fans esperen durante horas para conseguir un autógrafo.

Pero esta vez se han superado con creces pues Pablo López ha publicado una fotografía en su perfil de Instagram que ha revolucionado a muchos. En la imagen podemos ver a los tres artistas reunidos en torno a un piano bajo el título: "Un día me prestaron sus alas. Dos Ángeles y un piano". Una imagen que Orozco también ha compartido en sus redes sociales.

Y como no podía ser de otra manera, esta foto ha revolucionado las redes sociales, no sólo porque se hayan juntado tres grandes artistas sino porque hay quienes piensan que hay un mensaje detrás de esa foto. Son muchos los que creen que los tres están planeando una colaboración musical, lo que crea muchísima expectación entre sus fans quienes ya están pidiendo a gritos una actuación conjunta.

De momento no sabemos si esa colaboración tan esperada se producirá o no, pero lo que sí es seguro es que les veremos juntos en más ocasiones pues los tres comparten una gran amistad. De hecho, Bustamante fue un gran apoyo para Orozco cuando falleció su ex pareja y madre de su hijo, Susana Prat. Además, tanto López como Orozco están apoyando a David en el duro proceso de separación de Paula Echevarría.