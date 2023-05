Paula Echevarría bromea con la idea de tener un tercer hijo: "Luego pienso en el embarazo y en el postparto y ciao"

Paula Echevarría no deja de cosechar éxitos. La actriz, que se encuentra inmersa en un insuperable momento tanto personal como profesional, se encuentra en una dulce etapa de su vida en la que compagina su apretada agenda laboral con, entre otras cosas, la maternidad.

Recientemente, la protagonista de 'Velvet' confesaba encontrarse "pletórica" disfrutando de las "dos joyas de mi vida": sus hijos, Daniella y Miguel Jr. "Tengo los dos extremos", explicaba, "la hija adolescente y el bebé". A sus 45 años, la intérprete atraviesa esta segunda maternidad desde otro punto de vista muy distinto al que lo hizo por primera vez, eso sí, sin que una sea mejor o peor que la otra.

Hace unas semanas, en un evento de Agatha Paris, la también influencer explicaba que Miki "todos los días te da una lección de realidad, de novedad. Miguel y yo lo decimos muchísimo, ver la vida a través de sus ojos es como volver a verla por primera vez tú", revelaba emocionada.

La pareja siempre ha sostenido que no tenía idea de volver a convertirse en padres ni tampoco de pasar por el altar puesto que, como ambos han expuesto siempre, "la máxima unión en una pareja es un niño" y no una boda. De hecho, Miguel Torres confesaba el pasado septiembre en el torneo de Golf de la Fundación Clínica Menorca que "no" se planteaban ampliar la familia y aseguraba que estaban "fenomenal así".

Ahora, la asturiana ha compartido un divertido vídeo en TikTok que, entre broma y broma, quizás dejaría entrever que las puertas a una posible tercera maternidad no estarían del todo cerradas, tal y como ella misma, haciendo gala de su gran sentido del humor, ha confesado bromeando: "A veces miro a mi hijo y pienso: '¡Qué guay sería un hermanito de su edad para jugar!'", inmortalizaba junto a la grabación.

Sin embargo, luego piensa "en el embarazo, el postparto y lo que da qué hacer un bebé" y se le pasa: "¡Y ciao!", ha concluido con cara de circunstancia.