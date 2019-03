Así es como Marc Anthony está ayudando a su exmujer enferma de cáncer

El pasado mes de febrero Dayanara Torres, la que fuese la segunda mujer de Marc Anthony, utilizaba sus redes sociales para publicar un vídeo donde anunciaba una triste noticia: padece cáncer de piel.

Unos duros momentos donde Dayanara está contando con el apoyo de todos, y entre ellos el de su ex, Marc Anthony. Pero hay algo de su ex que consigue que Dayanara no pierda la sonrisa y se muestre así de feliz y fuerte ante las malas noticias: la música de Marc Anthony.

La ex del cantante sorprendía recientemente a sus seguidores publicando un vídeo a través de sus Stories de Instagram donde aparece cantando el exitoso tema de su exmarido 'La Gozadera', tema que interprete junto a Gente de Zona.