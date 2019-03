Justin Bieber se retira de la música y sugiere que va a ser papá

Justin Bieber ha vuelto a sincerarse con sus fans con un largo texto en Instagram en el que ha dejado claro que, por el momento, no piensa volver a la música: "He hecho giras durante toda mi vida adolescente y a lo largo de mis veintipocos. Me di cuenta, tal y como vosotros mismos pudisteis comprobar, de que en mi última gira no fui feliz y que ni yo ni vosotros os merecéis eso. Pagáis dinero para venir y ver un concierto divertido, luminoso y energético, pero yo era emocionalmente incapaz de daros algo así en el tramo final de la gira".

Además de esto, deja claro que ahora mismo está centrado en su salud y su familia y que va a hacer todo lo posible por salir adelante: "Ahora, estoy muy centrado en reparar algunos de los profundos problemas que tengo, tal y como muchos de vosotros, para no caerme; para poder mantener a flote mi matrimonio y ser el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada va antes que mi familia y mi salud".

Han sido sus palabras en torno a la paternidad las que han llevado a pensar que su esposa, Hailey Baldwin, podría estar embarazada. ¿Estará la pareja a punto de formar una familia?