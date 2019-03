Justin Bieber, pillado tonteando con la exnovia de Joe Jonas

Ya sabemos de sobra que Justin Bieber era todo un conquistador, lo que no sabíamos es que parece que el cantante tiene predilección por exnovias de famosos. Y es que si recientemente el principito del pop ha sido relacionado con Kourtney Kardashia, ex de Scott Disick, ahora el artista ha sido pillado en un local nocturno tonteando con la ex de uno de los Jonas.

Bieber fue grabado bailando y manteniendo una actitud de tonteo con la exnovia de Joe Jonas, Jessica Serfaty. Y no solo eso, sino que según publican, los jóvenes disfrutaron de una velada juntos antes de esconderse en la oscuridad de la discoteca.

En el vídeo podemos ver al cantante y Jessica bailando juntos, cogiéndose de la mano… ¡Un cortejo en toda regal! ¿Acabarían la noche juntos?