Justin Bieber cambia los besos de Selena Gómez por los de otra chica

“¿Quién es esa y por qué está besando a mi novio?”, habrá pensado Selena Gomez al ver estas imágenes... Pero chica, ¡no es para asustarse! La realidad es otra: la morena que aparece besuqueándose con Justin Bieber es la protagonista del videoclip del nuevo tema del joven cantante, ‘Mistelote’.

Y aunque todavía no lo podemos ver, ya se encuentra circulando por internet el making of donde ya se anticipa que esta morena caerá rendida a los encantos de Bieber... ¡y seguro que no es la única! Miles de fans están esperando como agua de mayo su nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 1 de noviembre.

Por el momento, Selena puede estar tranquila y aunque sus agendas mantengan a los dos tortolitos separados, su chico solo besa a las actrices o modelos que aparecen en sus vídeos y por cuestiones de guión.