Jaime Lorente desvela por primera vez cómo está su ojo tras rajarse la córnea en pleno rodaje

Lo de Jaime Lorente ha dejado consternados a sus más de 14 millones de seguidores durante dos días. Y es que resulta que el actor que saltó a la fama mundial con 'La casa de papel' sufría este jueves un accidente laboral que le imposibilitaba seguir trabajando. Sin dar muchas explicaciones y con un leve toque de humor de por medio, compartía en sus redes sociales una foto impactante en la que se veía cómo había quedado su ojo tras rajarse la córnea.

Captura del Instagram de Jaime Lorente | Jaime Lorente

Sobre el accidente se sabe más bien poco, pues el actor murciano no ha querido contarlo. Eso sí, estaba en medio del rodaje de la serie 'Cristo y Rey'. No solo tuvo que abandonar el set, sino que también ha tenido que cancelar su concierto más cercano. Y es que todos saben que desde hace poco tiempo el actor se está abriendo paso en el mundo musical y parece que no le va nada mal. Apenado y con el ojo hinchado y morado, Lorente ha comunicado en su perfil de Instagram que le daba "mucha pena no poder ir" porque "tenía unas ganas brutales de saltar en el escenario".

Sin embargo, por más que le disguste la idea, la salud es lo primero. La propia organización del Holika Festival, el festival donde iba a cantar este viernes 1 de julio, ha difundido en sus redes que Lorente necesita "reposo y suspensión de todas sus actividades" para recuperarse.

Jaime Lorente muestra el parte médico tras su accidente laboral | Instagram

¿Cómo está ahora?

Lejos de lo que podría esperarse tras tal golpe, el actor ha querido compartir durante la mañana de este sábado en qué estado se encuentra su ojo. Y es que a pesar de que no hemos visto ninguna imagen de cómo ha evolucionado, ha aprovechado su descanso para dar las gracias a todos los que le desean palabras de ánimo y actualizar sobre la lesión: "Mi ojo ya es un ojo casi sano".

Historia del perfil de Jaime Lorente | Jaime Lorente

Accidentes como este ocurren cuando una persona recibe un golpe a gran velocidad o tiene un percance con un objeto afilado. Lo cierto es que se ha quedado en un susto, pero podría haber perdido parcial o completamente la visión del ojo. Sea como sea, lo que está claro es que Lorente tiene que seguir descansando. Por tanto, hasta nuevo aviso, todos sus compromisos profesionales han sido cancelados y tendremos que esperar un tiempo más para ver a "el chaval" brincar sobre la tarima.

Seguro que te interesa...

Jaime Lorente comparte un momento muy especial junto a su hija Amaia: ''Las primeras veces''