Fallece el rapero Lil Peep de 21 años y sus amigos lo graban pensando que está dormido

El rapero Lil Peep ha fallecido a los 21 años la noche del 16 de noviembre, según ha confirmado su colaborador, Mikey Cortez, a través de su cuenta de Instagram donde ha publicado una instantánea del rapero, y su representante, Chase Ortega, en un tuit en el que ha declarado que "llevaba un año esperando esta llamada".

Aunque ninguno ha querido confirmar cuál ha sido la causa de la muerte del rapero, un amigo del joven ha comunicado en Twitter que Lil se encontraba en el hospital por una sobredosis, poco después de que Bexey Swan colgase un vídeo en el que grabó al rapero pensando que estaba dormido.

Por su parte, Mikey ha querido acompañar la imagen con un texto de despedida para Lil en el que se ha mostrado roto tras la muerte de su amigo: "Estoy completamente roto y perdido en este momento. Siento que no es real. Te amo y te echaré de menos siempre. Uno de los más auténticos. Por favor, que alguien me diga que esto no es real".

Tras estas palabras, sus fans no han tardado en mostrar su tristeza al respecto y han llorado la pérdida del joven que habituaba a publicar fotografías de él bebiendo o tomando sustancias como cocaína o éxtasis.