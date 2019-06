El motivo de la muerte del padre de Eminem

Eminem acaba de recibir un duro golpe, y es que el rapero acaba de perder a su padre. Marshall Bruces Mathers ha fallecido en su casa de Wyne (Indiana) a los 67 años de edad a causa de un ataque el corazón, tal y como ha informado una fuente cercana a la familia al portal de noticias americano TMZ.

La relación entre el cantante y su padre nunca ha sido buena, ya que este jamás pudo perdonarle su abandono siendo tan solo un niño. Sin embargo, esa parte tan dolorosa de su pasado le sirvió para escribir grandes temas como 'My name is' o 'Cleanin' Out My Closet'.

Lamentablemente, el paso del tiempo no consiguió arreglar los problemas entre ambos, a pesar de que siendo todavía un adolescente Eminem intentó varias veces contactar con él sin obtener respuesta.

Seguro que te interesa...

La sospechosa cara de Miguel Ángel Silvestre tras ser pillado con una nueva chica