Demi Lovato ha sido víctima del último ataque de un hater que se ha metido con su físico a través de las redes sociales, pero lo sorprendente es cómo la cantante ha contestado a esa crítica de una manera muy cortante.

El hater anónimo subió desde una cuenta de Instagram (@selenuer) una publicación de un paparazzi en la que aparecía Demi en ropa deportiva subiendo a un coche, y en el pie de foto añadió: "Hey Demi mándame un mensaje directo para que podamos discutir una dieta para ti @ddlovato". Un comentario muy ofensivo y dañino al que la cantante no dudó en responder y su contestación no tiene desperdicio...

"He decidido no hacer dieta para no caer en costumbres insanas para no perder la cordura o afectar mi salud mental, pero gracias por la oferta! Súper dulce", contesta Demi de forma tajante.

Con estas palabras la cantante ha dejado más que claro que ahora lo que le preocupa es su salud mental, pues tras el incidente de la sobredosis que la llevó a rehabilitación, lo que necesita en estos momentos es cuidarse y pensar en ella y no en cómo la ve el resto.

Y además, ha querido responder a esos haters que se meten con los físicos de las celebrities, y especialmente con el de ella, mediante un post de Instagram dónde también muestra lo a gusto y feliz que está con su cuerpo: "Me gusta esta foto porque me siento sexy y me puedo defender de cualquiera que quiera atacarme...Tengo seguridad en mi misma".

