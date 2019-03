Ariana Grande habla por primera vez tras su ruptura con Pete Davidson

Ariana Grande y Pete Davidson comenzaron una maravillosa historia de amor poco después de que la cantante rompiera su relación con Mac Miller. Un mes después se comprometían y tras cinco meses juntos todo se ha ido al garete.

¿El motivo? Según apuntan fuentes cercanas, todo se debe a la muerte del ex de Ariana, que acababa con su vida el pasado mes de septiembre. Para la artista la pérdida de Mac ha sido un duro golpe que le ha provocado ataques de ansiedad y ha acabado afectando a su relación con Pete.

La reacción de este fue borrarse Instagram por completo, y ahora ha sido la propia Ari la que se ha manifestado al respecto a través de Instagram. En un selfie en el que aparece con los labios pintados de verde, ha escrito: "¡¡¡No puedo creer que mi ansiedad casi me arruina todo esto hoy!!! ¡Hoy no Satán! Ni mañana ni el próximo día tampoco, no más, puedes comerme la ***** verde. Finalmente, pude contar con el corazón fuera y ser una gran inspiración de amor. Adiós".